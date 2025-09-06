На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Советник президента России ответил на вопрос о национальном мессенджере

Кобяков: какой мессенджер будет основным — это выбор каждого
Владимир Астапкович/РИА Новости

Какой мессенджер будет основным в России, Telegram, WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) или MAX, пользователи будут решать для себя сами, заявил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков на итоговом пресс-брифинге ВЭФ.

«Какой мессенджер будет основным — это выбор каждого», — ответил советник президента на вопрос журналиста.

Он также подчеркнул, что в России пристально следят за защитой персональных данных, потому что их утечки приводят к большому кризису. И также стоит учитывать, что «Федеральная служба безопасности России еще не акцептовала MAX как надежный мессенджер с точки зрения защиты персональных данных. Как только нам скажут, что у MAX защита персональных данных будет на соответствующем уровне, тогда, может быть, и можно будет ответить на вопрос [какой мессенджер будет основным в России]».

«Этот вопрос регулируется, мне кажется, конкурентными преимуществами. Это так же, как мы машину выбираем. Одному нравится Lada, другому Москвич. Кому-то нравятся другие марки», — добавил Кобяков.

ВЭФ-2025
