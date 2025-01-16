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Турция возобновит прерванное 13 лет назад авиасообщение с Дамаском

Turkish Airlines 23 января возобновит прерванное авиасообщение Турции с Дамаском
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Shutterstock

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновит прерванное 13 лет назад авиасообщение между Турцией и столицей Сирии Дамаском. Об этом в социальной сети X сообщил генеральный директор авиакомпании Биляль Экши.

По его словам, Turkish Airlines будет выполнять три рейса в Дамаск в неделю. Первый рейс состоится 23 января, заявил Экши.

Авиарейсы между Турцией и САР были прекращены в 2012 году. Аэропорт Дамаска возобновил работу 7 января спустя почти месяц перерыва после смены власти в Сирии.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. В результате они взяли под контроль города Алеппо, Хомс, Хама и Дамаск. Командование сирийской армии объявило, что правление президента САР Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Асаду убежище.

Ранее в Турции пообещали не допустить «расчленения» Сирии.

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