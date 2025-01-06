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Эрдоган пообещал не допустить «расчленения» Сирии

Эрдоган: Турция не допустит расчленения Сирии, нарушения унитарного устройства
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Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не допустит расчленения соседней Сирии. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не позволим расчленить Сирию, нарушить ее унитарное устройство», — заявил он.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара быстро примет необходимые меры, если увидит риск в этом отношении.

До этого Эрдоган заявил, что его страна положит конец деятельности террористических сепаратистских организаций в Сирии. По словам Эрдогана, Турция полна решимости сокрушить террористические организации в Сирии, а особенно «Исламское государство» (организация запрещена в России) и Рабочую партию Курдистана.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявлял, что правительство Турции хочет превратить Сирию в свой протекторат.

Ранее Эрдоган сообщил о намерении присоединить к Турции пять городов Сирии.

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