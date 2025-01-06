Эрдоган пообещал не допустить «расчленения» Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не допустит расчленения соседней Сирии. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не позволим расчленить Сирию, нарушить ее унитарное устройство», — заявил он.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара быстро примет необходимые меры, если увидит риск в этом отношении.

До этого Эрдоган заявил, что его страна положит конец деятельности террористических сепаратистских организаций в Сирии. По словам Эрдогана, Турция полна решимости сокрушить террористические организации в Сирии, а особенно «Исламское государство» (организация запрещена в России) и Рабочую партию Курдистана.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявлял, что правительство Турции хочет превратить Сирию в свой протекторат.

Ранее Эрдоган сообщил о намерении присоединить к Турции пять городов Сирии.