В Москве открылся форум ВТБ «Россия зовет!»

Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» открылся в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. Мероприятие проходит в 15-й раз, его тема в этом году – «Будущее капитала и капитал будущего».

Форум пройдет 4 – 5 декабря. В первый день запланировано две сессии: макроэкономическая и пленарная.

На макроэкономической сессии выступят министр финансов России Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, а также председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь и представители бизнес-сообщества. Модератором станет первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Во второй день дискуссии будут посвящены развитию розничных инвестиций и поиску внутренних источников финансирования.

Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 года, ежегодно в нем участвуют представители государственных структур, главы российских и международных компаний и инвесторы. В прошлом году форум впервые с начала пандемии коронавируса прошел в очном формате.

Тогда на пленарной сессии выступил президент России Владимир Путин, кроме него в ней также участвовали Силуанов, Набиуллина, Решетников и Орешкин. На мероприятии глава ЦБ рассказала о «тупике» в российской экономике, министр финансов выразил надежду на постепенное снятие валютных ограничений, а президент предупредил о риске перегрева на ипотечном рынке и сообщил о желании зарубежных компаний работать в России вопреки давлению. Также на полях форума глава государства встретился с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом аль Саидом.

Ранее глава ВТБ Костин сравнил Набиуллину с «железной леди» Тэтчер.