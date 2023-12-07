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Путин заявил о риске перегрева на ипотечном рынке в России

Путин: ЦБ и правительство работают над рисками в сфере ипотечного кредитования

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Определенные риски в сфере ипотечного кредитования в России есть, в частности существует риск перегрева. Об этом заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!»

«Здесь риски определенные существуют. Правительство и Центральный Банк сейчас тоже на этот счет дискутируют между собой, ищут определенные решения с тем, чтобы не перегревать этот рынок», — приводит РИА Новости слова главы государства.

Путин добавил, что Россия знает негативный опыт других стран, в которых рынок ипотечного кредитования оказался не обеспечен реальными деньгами. Правительство старается использовать весь такой опыт других государств, чтобы подобных проблем в РФ не возникло.

До этого Путин отметил, что Россия перестала платить комиссионные западным компаниям после санкций в отношении банковской системы страны. Глава государства обратил внимание, что Запад одним из своих первых решений в 2022 году отключил российские банки от международных платежных систем Visa и Mastercard. Но вместо обрушения банковского сектора России, граждане РФ и отечественный бизнес фактически не заметили бесшовного перехода на национальную платежную систему.

Ранее Путин заявил о готовности России кооперироваться с Китаем во всех областях.

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