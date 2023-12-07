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Набиуллина рассказала о «тупике» в российской экономике

Глава ЦБ Набиуллина назвала избыток льготных госпрограмм путем в тупик

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Банк России

Избыток льготных госпрограмм является «тупиком» для российской экономики. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарной сессии Инвестиционного форума ВТБ «Россия Зовет!», передает ТАСС.

«Избранные, кто получает дешевые кредиты, а за эти кредиты платят все остальные. И можно войти в порочный круг, когда есть искушение на высокую ключевую ставку отреагировать расширением таких программ. Программы расширяются, мы еще повышаем ставку. Мне кажется, это путь в тупик и, конечно, не к этому нужно идти», — заявила Набиуллина.

Президент России Владимир Путин, комментируя споры в Центробанке, заявил, что цифры говорят о нужном направлении развития.

Форум ВТБ «Россия Зовет!» проходит в Москве в Центре международной торговли. Его основной темой стала «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». Впервые с начала пандемии коронавируса форум проходит в очном формате. В мероприятии принимают участие инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии. «Газета.Ru» ведет трансляцию.

Ранее Путин рассказал о контактах с западными инвесторами.

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