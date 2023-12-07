Путин провел переговоры с наследным принцем Омана

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом аль Саидом. Двусторонние переговоры состоялись в Москве, передает РИА Новости.

Во время встречи российский лидер попросил собеседника передать султану и премьер-министру Омана Хайсаме бен Тареку аль Саиду «самые лучшие пожелания». Кроме того, глава государства пригласил председателя оманского правительства посетить РФ в 2024 году.

«Он (султан Хайсам бен Тарек аль Саид. — «Газета.Ru») стоял у истоков наших отношений. <...> Будем рады видеть его в России в удобное для него время, но уже в следующем году. Этот год уже заканчивается», — отметил Путин.

Наследный принц Омана, в свою очередь, выразил благодарность президенту РФ за приглашение его отца в страну. В то же время он подчеркнул, что подобное событие может благотворно повлиять на развитие двусторонних отношений Москвы и Маската.

7 декабря российский лидер принял участие в инвестиционном форуме «Россия зовет!». Перед этим пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в рамках мероприятия у главы государства запланирована краткая встреча с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом аль Саидом.

Ранее Владимир Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию с рабочими визитами.