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Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер

Глава ВТБ Костин сравнил председателя ЦБ Набиуллину с «железной леди» Тэтчер

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина похожа по своим принятым решениям на бывшего британского премьер-министра Маргарет Тэтчер. Такое мнение в интервью агентству Reuters выразил глава ВТБ Андрей Костин.

Банкир назвал Набиуллину смелой женщиной, у которой «есть своя линия». По мнению Костина, стоит дать ей возможность решать.

«Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер — такая же «железная леди», как Набиуллина — активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике», — сказал председатель российского банка.

Как отметил Костин в интервью, инфляция в 8,5% для России не является критичной, с таким показателем можно было бы мириться. Однако, подчеркнул глава ВТБ, «у руководства ЦБ другое мнение».

Ранее председатель банка ВТБ высказал мнение, согласно которому курс американского доллара сохранится на уровне чуть выше 100 руб., инфляция снизится до уровня в 6,4%, Он также напомнил, что в 2014–2015 годах на фоне мировых и внутренних факторов инфляция в России составляла 11–12%.

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