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Силуанов оценил сроки возврата к обязательной продаже валютной выручки в России

Силуанов: возврат к обязательной продаже валютной выручки в РФ — временная мера

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Павел Бедняков/РИА Новости

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал возврат к обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами временной мерой. Об этом министр заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!», его слова приводит ТАСС.

«Мы [Минфин] всегда выступали за то, чтобы была полная свобода потоков капитала. <…> Сейчас просто это временное решение на примерный срок. Надеемся, что те меры, которые были приняты, мы видели, что они дали свой результат. <…> Уверен, что те ограничения, которые сегодня есть, будут постепенно уходить», — отметил Силуанов.

Министр заверил, что финансово-экономический блок заинтересован в этом полностью.

Президент России Владимир Путин вечером 11 октября ввел обязательную продажу валютной выручки для части экспортеров. Такое решение должно сдержать рост курса доллара, который с прошлой недели несколько раз обновлял психологическую отметку в 100 рублей. Указ затрагивает 43 группы российских экспортеров, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, лесной и химической промышленности, зерновому производству. Российские экспортеры должны будут зачислять на счета в России от 80% валютной выручки в течение 60 дней с момента ее получения. Продавать в России они должны не менее 90% зачисленных денег, но не менее 50% от каждого контракта.

Система мониторинга продажи валютной выручки российскими экспортерами готовится к запуску, сообщил на встрече с российским лидером 30 ноября глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом рубля после указа Путина о продаже валютной выручки.

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