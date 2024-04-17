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Альфа-Банк второй год подряд стал лучшим частным банком по объему выданных кредитов

По итогам 2023 года кредитный портфель Альфа-Банка составил более 587 млн рублей

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк по итогам 2023 года стал лучшим частным банком по объему выданных кредитов. Это следует из опубликованного рейтинговым агентством «Эксперт РА» ежегодного рэнкинга банков, которые кредитуют малый и средний бизнес.

Согласно рейтингу, Альфа-Банк второй год подряд занял второе место среди всех банков, а также стал лучшим среди частных как по объемам выданных кредитов, так и по величине портфеля.

Так, в прошлом году банком было выдано 1 476 239 млн рублей в этом сегменте.

При этом кредитный портфель Альфы на 1 января 2024 года составил 587 964 млн рублей. Отмечается, что темп прироста портфеля стал самым высоким среди топ-15 участников рэнкинга и составил 66,2 %. При этом темп прироста объема выдач кредитов достиг 50,5%.

«Мы рады второй год подряд подтвердить звание лучшего частного банка по объему выданных кредитов и величине портфеля МСБ. А значит — быть опорой для бизнеса», — отметил директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

Он подчеркнул, что технологичные инновационные сервисы банка, собственная скоринговая модель, а также процесс кредитования, полностью перешедший в онлайн, позволяют предпринимателям в любой точке России быстро и удобно получить деньги на развитие своего бизнеса. К современным процессам банка он также отнес Е2Е-решения, триггерное кредитование, цифровое залоговое кредитование и другие предложения.

Ранее «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Альфа-Банка на уровне ruAA+ со стабильным прогнозом. Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями при адекватных оценках достаточности капитала, качества активов и ликвидной позиции, а также высокой оценкой качества корпоративного управления.

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