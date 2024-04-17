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Эксперты объяснили, выгодно ли переходить с доллара на юань

Экономист Твердохлеб: популярность юаня в России будет только расти

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Интерес к юаню в России растет достаточно высокими темпами. Об этом в интервью проекту «Сноб» сообщил доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб.

Эксперты также отмечают, что китайская валюта — не только надежный, но и доходный актив. Его можно рассматривать как средство защиты от девальвационных рисков, поскольку ожидается дальнейшее укрепление данной денежной единицы.

«Мы видим, что юань — стабильная валюта. Я бы даже сказал, что превосходит общепринятые валюты, которые используются для накоплений. И это повышает интерес к юаню как к средству сбережения. Помимо прочего, это одна из общепринятых резервных валют, и, я думаю, в дальнейшем интерес к ней будет только расти», — отметил Твердохлеб.

Основными проблемами юаня эксперты называют низкую либерализацию валютного рынка в Китае, а также геополитические риски, которые могут спровоцировать ослабление валюты.

Утром в среду юань подорожал к рублю до максимума с конца 2023 года. Курс китайской валюты поднялся выше отметки в 13 рублей впервые с 7 декабря.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев до этого отмечал, что иностранная валюта для россиян сегодня не является самым надежным активом. Чтобы сберечь деньги от инфляции лучше открыть банковский вклад. Доходность будет больше, чем курсовая разница между рублем и какой-либо другой валютой, заявил эксперт.

Ранее в Кремле рассказали о диалоге с Китаем о минимизации проблем в расчетах.

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