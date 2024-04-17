Глава ВТБ призвал отказаться от SWIFT

Необходимо полностью уйти от расчетов через международную систему SWIFT, заявил глава ВТБ Андрей Костин на конференции Data Fusion 2024. Его слова передает ТАСС.

«Цифровые расчеты — неотъемлемая часть для того, чтобы обрести суверенитет. SWIFT объявил, что они тоже будут проводить скоро цифровые расчеты через себя. Но нам надо полностью уходить от SWIFT и наших друзей к этому тоже к этому привлекать», — сказал Костин.

4 апреля сообщалось, что доля доллара США в международных расчетах через систему SWIFT по итогам февраля 2024 года упала до 46,56% — минимального уровня с июля прошлого года.

29 марта генеральный секретарь содружества Сергей Лебедев сказал, что страны СНГ имеют все необходимое для создания полноценной альтернативы SWIFT.

До этого стало известно, что SWIFT планирует в течение ближайших лет разработать и запустить новую цифровую валютную платформу.

Ранее постпред Крыма анонсировал альтернативу SWIFT.