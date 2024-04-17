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Глава ВТБ призвал отказаться от SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин призвал полностью отказаться от расчетов через SWIFT

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Алексей Никольский/РИА Новости

Необходимо полностью уйти от расчетов через международную систему SWIFT, заявил глава ВТБ Андрей Костин на конференции Data Fusion 2024. Его слова передает ТАСС.

«Цифровые расчеты — неотъемлемая часть для того, чтобы обрести суверенитет. SWIFT объявил, что они тоже будут проводить скоро цифровые расчеты через себя. Но нам надо полностью уходить от SWIFT и наших друзей к этому тоже к этому привлекать», — сказал Костин.

4 апреля сообщалось, что доля доллара США в международных расчетах через систему SWIFT по итогам февраля 2024 года упала до 46,56% — минимального уровня с июля прошлого года.

29 марта генеральный секретарь содружества Сергей Лебедев сказал, что страны СНГ имеют все необходимое для создания полноценной альтернативы SWIFT.

До этого стало известно, что SWIFT планирует в течение ближайших лет разработать и запустить новую цифровую валютную платформу.

Ранее постпред Крыма анонсировал альтернативу SWIFT.

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