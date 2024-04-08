Вице-премьер РФ поручил разобраться со снижением погрузки на железной дороге

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил министерству транспорта и холдингу «Российские железные дороги» (РЖД) выяснить причины уменьшения объема перевозок на железной дороге. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, подтверждающий распоряжение заместителя главы правительства.

В материале отмечается, что снижение объема перевозок произошло на фоне приостановки поставок угля на терминал в станице Тамань в Краснодарском крае. При этом 28 марта состоялось отраслевое совещание с участием Белоусова, одной из повесток которого стала текущая ситуация с перевозками на железной дороге.

Заместитель председателя правительства поручил установить точные причины произошедшего, а также разработать план решения проблемы. Более того, Минтранс РФ создаст профильную рабочую группу. Предполагается, что ее члены будут заниматься вопросами, связанными с экспортом товаров по железной дороге.

В протоколе совещания приводятся данные, предоставленные министерством энергетики РФ. Речь идет об информации, касающейся приостановки поставок угля на терминал в станице Тамань.

Из документа следует, что перерыв в работе произошел из-за «запретительных для угольных компаний ставок перевалки грузов». При этом в первом квартале 2024 года объем соответствующих перевозок по сети РЖД снизился на 3,2% или 9,7 млн тонн грузов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В целом тенденцию к снижению объемов поставок начали фиксировать еще в 2022 году. В начале 2023 года ситуация улучшилась, но в октябре специалисты вновь зарегистрировали падение объемов перевозок.

Ранее в РЖД рассказали о росте транзита контейнеров через российскую территорию.