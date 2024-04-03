Мишустин заявил, что налоговая реформа должна сокращать неравенство

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, заявил, что готовящаяся налоговая реформа должна не только обеспечить поступление доходов в бюджет, но и сократить неравенство в обществе и развитии регионов, передает ТАСС.

Он отметил, что при разработке инициативы важно учесть каждую деталь, так как налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач.

«Она призвана сокращать неравенство. Причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации», — сказал Мишустин.

Изменения в налоговой сфере должны в первую очередь работать на благо людей и экономики, добавил премьер.

До этого декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета Вадим Засько заявил, что налог на роскошь в России «важен и нужен», однако перед его введением важно правильно определить ставки и доходы, с которых нужно начинать его брать.

12 марта председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина заявила, что инициатива повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для россиян, которые зарабатывают более 1 млн рублей в год, и с 15 до 20% для тех, кто получает более 5 млн рублей в год, нанесет тяжелый удар по среднему классу.

Ранее Путин поддержал прогрессивные налоги для россиян.