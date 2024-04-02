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В России появятся чипсы от «Доширак»

«Доширак» хочет запустить производство чипсов в России

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Shutterstock

«Доширак рус», российское подразделение южнокорейской Doshirak, планирует локализовать в РФ производство чипсов и снеков. Об этом пишет газета «Ведомости».

Речь идет о брендах, которые до этого не были представлены на местном рынке, — «Buccella/Бучелла» и «Deluna/Делуна». Компания подала заявки на эти товарные знаки в Роспатент в феврале.

Конкурировать с лидером рынка — Lay's — «Дошираку» будет сложно, уверены эксперты. Сейчас продажи Lay's в торговых сетях занимают 64,1% в своей категории. Более того, по итогам 2023-го компания заняла второе место в топ-10 популярных у россиян брендов.

У производителя лапши быстрого приготовления есть завод в подмосковном Раменском, а также под Рязанью. Кроме того, в портфеле «Доширак рус» мукомольный завод, который компания выкупила в прошлом году у тамбовского мельничного комплекса «Монолит», и завод в Нижегородской области, ранее принадлежавший испанской Gallina Blanca.

До этого россиянам рассказали, из-за чего стала дороже доставка продуктов.

Ранее в России подорожал кофе с собой.

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