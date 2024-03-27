Страны G7 готовы снизить ценовой потолок на российскую нефть

Страны G7 обсуждают возможность снижения установленного потолка цен на российскую нефть с нынешних $60 за баррель. Об этом заявил помощник госсекретаря США по энергетическим вопросам Джеффри Пайетт, передает ТАСС.

«Короткий ответ — да, рассматриваем», — сказал Пайетт на брифинге для иностранных журналистов.

Пайетт также анонсировал введение новых санкций в отношении российского ТЭК, не уточнив деталей.

Ценовой потолок на уровне $60 за баррель для российского сырья вступил в силу 5 декабря 2022 года. Страны G7, ЕС и ряд других государств договорились не закупать и не обслуживать перевозки российской нефти дороже этой цены. С февраля 2023 года аналогичный механизм заработал для нефтепродуктов с разными ценовыми порогами.

Тем временем на февральском саммите G7 пообещала не только ужесточить лимит цен на российскую нефть, но и принудить Россию компенсировать Украине убытки из замороженных активов. В Кремле подобные планы назвали «грабежом» и пригрозили ответными мерами.

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