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Конгресс одобрил проект финансирования правительства США

Палата представителей Конгресса одобрила проект финансирования правительства США

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J. Scott Applewhite/AP

Палата представителей Конгресса США одобрила проект финансирования федерального правительства на сумму $1,2 триллиона. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что проект был одобрен накануне шатдауна. «За» его принятие высказались 286 законодателей, «против» выступили 134 конгрессмена. Инициатива будет отправлена на рассмотрение Сената Соединенных Штатов.

Проект рассматривает финансирование федерального правительства США до конца 2024 финансового года. В проекте также предусмотрено $300 миллионов в рамках помощи Украине и $3,3 миллиарда на поддержку Израиля.

До этого президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании ряда федеральных ведомств до конца 2024 финансового года.

Накануне сообщалось, что сенат американского конгресса одобрил законопроект о выделении средств для работы нескольких федеральных ведомств до 30 сентября 2024 года. Для одобрения инициативы в верхней палате конгресса были необходимы голоса 60 сенаторов, за него проголосовали не менее 75 человек. 6 марта законопроект поддержала палата представителей.

Ранее США одобрили финансирование тихоокеанским странам в обмен на военное присутствие.

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