Европейский парламент (ЕП) решил продлить до 5 июня 2025 года приостановку пошлин и квот на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины в страны Евросоюза. Об этом говорится на сайте ЕП.

Также сообщается, что Европейская комиссия может принять быстрые меры, которые сочтет необходимыми, если на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран сообщества возникнет значительный сбой из-за украинского импорта.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз следует уничтожить из-за решения Европейского парламента поддержать продление беспошлинного импорта украинской сельхозпродукции.

По его мнению, Европарламент своим решением «вонзил еще один нож в спину «Злым фермерам» из-за Украины».

До этого экономист Иван Лизан прокомментировал заявление замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса о том, что ЕК не может выполнить требования польских фермеров, которые добиваются запрета на ввоз в страну украинской сельскохозяйственной продукции.

Ранее в Польше неизвестные лица, выступающие против украинского экспорта агропродукции в Европу, высыпали на землю украинское зерно из железнодорожных вагонов.