Русал нарастил продажи алюминия в негативной давлении глобальной конъюнктуре

Несмотря на рост продаж на 6,6%, выручка компании Русал в 2023 году снизилась на 12,6% по сравнению с 2022 годом, говорится в отчете алюминиевой компании за прошлый год. При этом в комментарии к релизу отмечается, что слабые результаты связаны с плохой глобальной конъюнктурой.

В компании пояснили, что в 2023 году рост продаж был нивелирован снижением средней цены на алюминий на Лондонской бирже металлов на 16,8% и снижением средней цены реализации на 18,0% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. В итоге cкорректированная EBITDA упала на 61,2% до 786 млн долларов США, а соотношение чистый долг/EBITDA выросло до 7,4 после 3,1 в 2022 году.

«Спрос на алюминий оставался под давлением глобальной экономической неопределенности. Одновременно с этим негативное влияние на результаты компании оказали геополитическая напряженность», — говорится в пресс-релизе Русала.

Минувший год оказался тяжелым для глобальной алюминиевой отрасли, говорили эксперты.

«Геополитическая напряженность привела к торможению экономической активности, что отразилось на слабости спроса и рекордно низких за последние три года биржевых ценах на алюминий», — сообщили в Русале.

Ранее, как писали СМИ, из-за национализации Киевом Николаевского глиноземного завода, запрета поставок сырья из Австралии и ограничения на поставки из Ирландии, Русал потерял сырьевую базу.

Также в связи с введенными заградительными пошлинами в США, Великобритании и Австралии компания утратила доступ к премиальным рынкам.

Под нажимом американских лоббистов Евросоюз ввел запрет на ввоз из РФ алюминиевой проволоки, фольги, труб и трубок.

Кроме того, пресса писала о негативном влиянии на бизнес Русала курсовой экспортной пошлины, введенной правительством РФ.

«Несмотря на весь негатив, компания удержала инвестиционную программу на уровне более миллиарда долларов после 1,2 млрд в 2022 году. При этом на экологическую и технологическую модернизацию своих российских заводов Русал направил более 580 млн долларов», — отметили в компании.

Учитывая, что в прошлом декабре российская Алюминиевая ассоциация уже обращала внимание на риски в отрасли на фоне тяжелой внешней ситуации, пока без поддержки государства она остается один на один со всеми вызовами и оказывается на пороге кризиса.