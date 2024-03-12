ОПЕК столкнулась с проблемами выполнения сделки из-за Ирака

Новые договоренности ОПЕК и союзников по ограничению нефтедобычи столкнулись с проблемами из-за невыполнения условий сделки рядом участников, в первую очередь Ираком. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно отчету картеля, в феврале Багдад превысил согласованную квоту примерно на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с).

В феврале, втором месяце действия обновленного соглашения ОПЕК+, Ирак сократил добычу всего на 14 тыс. б/с до 4,2 млн б/с при установленном для страны лимите около 4 млн б/с. В январе отклонение от квоты также составляло около 200 тыс. б/с. В то время как Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Алжир полностью выполняют свои обязательства, дисциплина реализации сделки в целом остается неполной именно из-за Ирака.

Министр нефти Ирака Хайян Абдул Гани на прошлой неделе утверждал, что страна добывает в рамках квоты 4 млн б/с. По его словам, любые отклонения будут компенсированы за счет дополнительного сокращения.

Проблемы с дисциплиной есть и у других участников расширенного альянса ОПЕК+. Россия, получившая особые условия для сокращения нефтедобычи и экспорта, согласно данным трекинга танкеров, испытывает трудности с ограничениями экспорта. Ее морские поставки нефти выросли до максимума за год, писало ранее издание.

Участники ОПЕК+ проведут следующую встречу для обсуждения ситуации на рынке в начале апреля, а министры альянса соберутся в штаб-квартире в Вене в начале июня.

Ранее поставки российского угля в Азию за год серьезно упали.