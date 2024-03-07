Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Попавший под санкции танкер пришвартовался в Китае для разгрузки российской нефти

Reuters: танкер «Литейный проспект» пришвартовался в КНР для разгрузки нефти РФ

close
100%
Unsplash

Попавший под санкции российский нефтяной танкер «Литейный проспект» пришвартовался в китайском порту, недалеко от города Цанчжоу в провинции Хэбэй. Об этом сообщает Reuters.

Судно под флагом Либерии пришвартовалось 6 марта к причалу в Хуанхуа в порту, который обрабатывает в основном поставки угля и железной руды.

По данным двух источников агентства, судно планирует разгрузить российскую сырую нефть бренда Sokol, добываемую в рамках проекта «Сахалин-1», объемом 700 тыс. баррелей.

Владельцем танкера является транспортная компания »Совкомфлот. Она не ответила на запрос агентства.

В конце февраля сообщалось, что начало поставок газа с российского проекта «Арктик СПГ-2» может быть отложено на неопределенный срок из-за нового пакета санкций США.

До этого под ограничения попали три судна, заказанные структурами «Совкомфлота». Сдача еще трех СПГ-танкеров для «Арктик СПГ-2», строящихся по заказу японской Mitsui OSK Lines (MOL) в Южной Корее, задерживается из-за нехватки рабочей силы.

Ранее турецкий нефтяной терминал отказался принимать грузы из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами