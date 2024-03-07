Попавший под санкции танкер пришвартовался в Китае для разгрузки российской нефти

Попавший под санкции российский нефтяной танкер «Литейный проспект» пришвартовался в китайском порту, недалеко от города Цанчжоу в провинции Хэбэй. Об этом сообщает Reuters.

Судно под флагом Либерии пришвартовалось 6 марта к причалу в Хуанхуа в порту, который обрабатывает в основном поставки угля и железной руды.

По данным двух источников агентства, судно планирует разгрузить российскую сырую нефть бренда Sokol, добываемую в рамках проекта «Сахалин-1», объемом 700 тыс. баррелей.

Владельцем танкера является транспортная компания »Совкомфлот. Она не ответила на запрос агентства.

В конце февраля сообщалось, что начало поставок газа с российского проекта «Арктик СПГ-2» может быть отложено на неопределенный срок из-за нового пакета санкций США.

До этого под ограничения попали три судна, заказанные структурами «Совкомфлота». Сдача еще трех СПГ-танкеров для «Арктик СПГ-2», строящихся по заказу японской Mitsui OSK Lines (MOL) в Южной Корее, задерживается из-за нехватки рабочей силы.

Ранее турецкий нефтяной терминал отказался принимать грузы из России.