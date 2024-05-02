Американская баскетболистка рассказала, что она чувствовала в российской тюрьме

Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США по баскетболу Бриттни Грайнер рассказала о своих мыслях, которые посещали ее в российской тюрьме, передает ABC.

«Да, я просто чувствовала, что не смогу справиться со всем ужасом, что мне предстоит», — сказала Грайнер.

5 марта 2022 года Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Химкинский суд Подмосковья 4 августа признал спортсменку виновной и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб. Баскетболистка УГМК провела несколько месяцев в одной из колоний Мордовии. В декабре она была обменяна американскими властями на российского бизнесмена Виктора Бута.

Бут, вернувшийся в Россию после освобождения из американской тюрьмы, предположил, что баскетболистка Бриттни Грайнер, на которую он был обменян, получила бы более мягкое наказание в РФ, если бы у нее было гражданство не США.

Ранее Грайнер назвала испытанием время в российской тюрьме.