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В Раде назвали сумму, которую Украина потеряла из-за блокады границы с Польшей

Железняк: бюджет Украины потерял от блокады границы с Польшей более $523 млн

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Украинский бюджет потерял около 20 млрд гривен (более $523 млн) из-за блокады пунктов пропуска на границе с Польшей. Об этом сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк на видео, опубликованном на YouTube-канале издания «Украинская правда».

Как рассказал депутат Рады, до начала блокирования границ со стороны Польши планировалось собрать в казну 7,5 млрд гривен (примерно $197 тыс.).

«К сожалению, в первую очередь из-за блокады границ, мы получили за весь февраль месяц 39,5 млрд гривен. То есть, на 8 млрд меньше поступило в украинский бюджет. То есть, если считать, мы потеряли где-то 20 млрд гривен», — сказал Железняк.

По его словам, Украине не сможет возместить недополученные средства за счет финансовой помощи со стороны западных стран.

29 февраля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев может ограничить экспорт агропродукции в ЕС на фоне протестов европейских фермеров. По его словам, на данный момент для украинских властей важнее предсказуемость на рынке, «чем агрессивная экспансия» продукции на европейские рынки.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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