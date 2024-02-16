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РФ разрешила поставки бананов с допускавших нарушения предприятий Эквадора

РФ разрешила поставки бананов с предприятий Эквадора, допустивших нарушения

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в Россию разрешили поставки с пяти эквадорских предприятий, допустивших больше всего нарушений.

«Мы уже сегодня говорим, что мы даем право этим пяти эквадорским компаниям поставлять под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше», — заявил он.

По его словам, в понедельник, 19 февраля, в 4 часа по московскому времени состоится видеоконференция с контрольной службой Эквадора.

До этого представители Россельхознадзора заявляли, что проблема с эквадорскими бананами состоит в обнаруженной среди импортированных партий мухи-горбатки. Решение России приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов затронуло почти 30% поставок бананов из Эквадора в Россию.

Позднее стало известно, что делегация из Эквадора прибудет в Российскую Федерацию, что обсуждать проблемы, которые возникли вокруг экспорта бананов из этой страны.

Ранее стало известно, какая страна сможет заменить Эквадор в поставках бананов в РФ.

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