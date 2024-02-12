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Страны ОПЕК+ резко сократили добычу на фоне событий в Ливии

Добыча ОПЕК+ в январе сократилась на 340 тыс. бар. на фоне ситуации в Ливии

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Eric Gay/AP

Среднесуточная добыча нефти странами – участницами сделки ОПЕК+ в январе 2024 года снизилась на 340 тыс. баррелей по сравнению с декабрем 2023 года и составила 41,2 млн баррелей в сутки. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования компании S&P Global Commodity Insights.

Такое значительное сокращение стало максимальным за последние полгода. Оно произошло на фоне добровольного снижения добычи рядом стран ОПЕК+ и протестов в Ливии, отмечается в документе. Из-за протестов в Ливии добыча упала на 120 тыс. баррелей в сутки.

Большая часть сокращения пришлась на 12 стран ОПЕК – 310 тыс. баррелей в сутки. Остальные участники ОПЕК+, не входящие в картель, снизили добычу лишь на 30 тыс. баррелей в сутки.

Несмотря на снижение, совокупный объем добычи 18 стран ОПЕК+ превысил ограничения на 275 тыс. баррелей в сутки. Больше всех превысил лимит Ирак – на 270 тыс. баррелей.

В S&P Global Commodity Insights полагают, что сокращение добычи может означать дальнейшее падение доли ОПЕК+ на мировом рынке на фоне наращивания добычи в других странах. Эксперты не исключают, что это может привести к разногласиям внутри ОПЕК+.

До этого стало известно, что нефтегиганты США нарастят добычу, невзирая на давление на ОПЕК+.

Ранее в Кремле рассказали о контактах с ОПЕК+.

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