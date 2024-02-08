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В МИД заявили, что накопление индийских рупий открыло широкие возможности для экономики РФ

Дипломат Руденко: индийские рупии открыли широкие возможности для экономики РФ

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Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что индийские рупии являются надежным инструментом хранения и инвестирования, поэтому их накопление у российских компаний не только не создает никаких проблем, но и расширяет финансовые возможности. Об этом дипломат рассказал в интервью ТАСС.

По словам Руденко, рупии все шире используется для международных расчетов, удобны для инвестирования в экономику Индии и ее региональных торговых партнеров. Дипломат подчеркнул, что, в отличие от доллара и евро, курс рупии достаточно устойчив и не является объектом спекулятивных манипуляций.

Замглавы МИД России отметил, что относительно невысокая конвертируемость рупии не является проблемой, так как индийские власти предпринимают активные шаги по интернационализации собственной валюты в торговле с другими странами. Поэтому возможности рупии на международном рынке будут только возрастать.

Руденко сказал, что сфера инвестирования выручки российских компаний в рупиях будет расширяться.

Ранее сообщалось, что Россия резко сократила использование доллара и евро во внешней торговле.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.

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