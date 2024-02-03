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Молдавия пообещала обеспечить Приднестровье газом при прекращении транзита с Украины

Спикер парламента Гросу: Молдавия найдет способ обеспечить газом Приднестровье

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Shutterstock

Власти Молдавии готовы обеспечить поставки газа в Приднестровье в случае прекращения транзита топлива через Украину. Об этом в эфире телеканала Rlive заявил спикер парламента республики Игорь Гросу.

По его словам, даже в случае прекращения транзита топлива со стороны Украины Молдавия найдет необходимые объемы газа для обеспечения анклава. Спикер пояснил, что это «непопулярное у части наших граждан решение принято, чтобы поддержать жителей Приднестровья».

«Приднестровью нужно привыкать к идее, что за газ нужно платить (…), нужно ментально, физически и финансово готовиться», — добавил при этом Гросу.

2 февраля сообщалось, что Молдавия может возобновить закупки газа у российской компании «Газпром» для правобережья Днестра.

25 января пресс-служба украинского кабинета министров сообщила, что Киев не намерен договариваться с Москвой о продлении контракта на транзит газа. Срок действия соглашения истекает в конце 2024 года.

Ранее в Молдавии выразили надежду, что Украина не может отказать ей в транзите газа РФ.

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