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ФСБ раскрыла число поездок иностранцев в Россию

ФСБ: поток иностранных туристов в Россию в 2023 году вырос в 3,5 раза

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Виктор Толочко/РИА Новости

По итогам 2023 года число поездок иностранцев в Россию увеличилось на 18,6% год к году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику погранслужбы ФСБ.

По ее данным, за прошлый год иностранцы пересекли границу РФ 15,4 млн раз. Отмечается, что в 2023 году они в основном приезжали в Россию из стран ближнего зарубежья.

Лидерами по въезду стали граждане Казахстана — число поездок оттуда выросло на 26,7%, до 2,4 млн. Кроме того, на 52% увеличился турпоток из Узбекистана, а из Таджикистана — на 36%.

Среди стран дальнего зарубежья лидирует Монголия — количество въездов в Россию оттуда выросло на 79%, до 311,4 тыс. Турпоток из Китая увеличился в шесть раз, до 794,3 тыс.

Граждане Европы в 2023 году приезжали в Россию на 30,8% больше — число их визитов достигло 558,1 тыс. Чаще всего РФ посещали граждане Эстонии (115,8 тыс. поездок, на 75,6% больше) и Германии (101,6 тыс. поездок, рост 50,1%). Кроме того, на 57% вырос турпоток из Польши, из Латвии — на 31%, Литвы — на 25%, а из Италии — на 24%.

До этого газета «Известия» со ссылкой на туроператора «Арт-Тур» и сеть Cosmos Hotel Group писала, что турпоток в Россию из-за рубежа вырос в полтора раза в 2023 году.

В АТОР также сообщили о росте туристического потока за границу на 40%.

Ранее были названы пять самых недооцененных туристических направлений в России.

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