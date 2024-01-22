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Поставки пшеницы через Суэцкий канал за две недели упали на 40%

ВТО: поставки пшеницы через Суэцкий канал в январе сократились на 40%

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Егор Еремов/РИА «Новости»

Поставки пшеницы через Суэцкий канал за последние две недели упали почти на 40% год к году, до 0,5 млн тонн, следует из пресс-релиза Всемирной торговой организации (ВТО). На статистику повлияло изменение судоходных маршрутов через Красное море на фоне обострения конфликта в регионе.

Доля перевозок пшеницы из ЕС, России и Украины в страны Азии и Восточной Африки по альтернативным маршрутам в январе выросла до 42%. Для сравнения: в декабре показатель составил 8%. До прошлого месяца на альтернативные торговые пути приходилось лишь 3% перевозок пшеницы.

Совокупный объем мирового морского импорта пшеницы в последние месяцы снижался по сравнению с показателями 2023-го, отметили в ВТО.

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