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Стало известно, зачем Decathlon продолжил поставки товаров в РФ после закрытия

Decathlon решил поддержать покупателя своего бизнеса в РФ, отправляя ему товары

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Илья Наймушин/РИА Новости

Французская сеть спортивных товаров Decathlon подтвердила, что после продажи активов в России продолжила осуществлять поставки ограниченного объема продукции в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для завершения сделки было решено в соответствии с действующими местными и международными нормами поставлять ограниченное количество продукции в течение ограниченного периода времени», — сказано в комментарии пресс-службы, передает агентство.

Поставки осуществлялись для того, чтобы помочь новому владельцу бизнеса наладить собственные механизмы и сохранить рабочие места, уточняет агентство. В начале 2023 года российская APM купила бизнес Decathlon и начала готовить к запуску сеть магазинов Desport.

До этого заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что первые магазины спорттоваров Desport будут открыты на месте бывших торговых точек Decathlon в конце ноября.

Ранее Adidas и Reebok начали продавать в России под брендом ASP.

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