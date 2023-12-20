Стало известно, зачем Decathlon продолжил поставки товаров в РФ после закрытия

Французская сеть спортивных товаров Decathlon подтвердила, что после продажи активов в России продолжила осуществлять поставки ограниченного объема продукции в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для завершения сделки было решено в соответствии с действующими местными и международными нормами поставлять ограниченное количество продукции в течение ограниченного периода времени», — сказано в комментарии пресс-службы, передает агентство.

Поставки осуществлялись для того, чтобы помочь новому владельцу бизнеса наладить собственные механизмы и сохранить рабочие места, уточняет агентство. В начале 2023 года российская APM купила бизнес Decathlon и начала готовить к запуску сеть магазинов Desport.

До этого заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что первые магазины спорттоваров Desport будут открыты на месте бывших торговых точек Decathlon в конце ноября.

Ранее Adidas и Reebok начали продавать в России под брендом ASP.