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Владелец бывших мощностей Heineken купил завод «Белый Кремль»

«Объединенные пивоварни» приобрели у «Татспиртпрома» завод «Белый кремль»

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Depositphotos

Компания «Татспиртпром», которая в первом квартале 2023 года стала лидером по производству водки в России, продала свой пивоваренный завод «Белый Кремль». Покупателем стал владелец бывших мощностей Heineken — компания «Объединенные пивоварни». Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на стороны сделки.

По информации газеты, завод может выпускать 15 млн дал пива в год, а сумма сделки оценивается в 4–6 млрд рублей. Планируется, что бренды «Белого Кремля» (одноименный бренд, «Хмельные раки» и «Золотой кабан», всего — 26 брендов) продолжат развиваться, еще будет усилено направление слабоалкогольных напитков.

В пресс-службе «Татспиртпрома» позже подтвердили информацию о завершении сделки. Компания намерена сфокусироваться на развитии своего основного — водочного — бизнеса.

«Для завода «Белый Кремль» вхождение в состав холдинговой компании, которая является одним из лидеров пивоваренной отрасли нашей страны, даст новые возможности для роста и развития, будет способствовать укреплению позиций на рынке», — следует из сообщения «Татспиртпрома».

В 2022 году «Объединенные пивоварни» стали третьим производителем пива в России, выпустив более 47 млн дал напитка.

Ранее «Татспиртпром» обогнал Beluga Group по объемам производства.

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