Германия не смогла сократить расходы на газ, несмотря на сокращение импорта в 2,5 раза. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно расчетам агентства по данным немецкого статуправления, в январе-сентябре 2022 года ФРГ сократила закупки природного газа в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 65,9 млрд куб.м. При этом объемы поставок за 9 месяцев 2023 года составили лишь 47,9 млрд куб.м.

Вместе с тем средняя цена за 1 тыс. куб.м голубого топлива выросла с €0,18 в 2022 году до €0,45 евро в 2023-м. Благодаря подорожанию газа в 2,5 раза затраты Германии на импорт сохранились на уровне 2022 года и составили €21,3 млрд за аналогичный период.

Как отметил глава российского Минэнерго Александр Новак, Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов в условиях конфликта, несмотря на его обострение после национализации «Газпром Германия» и повреждения газопроводов.

В начале декабря стало известно, что запасы газа в европейских хранилищах сократились.

Ранее посол Антонов назвал неожиданный эффект антироссийских санкций.