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В ЦСР предсказали снижение товарооборота РФ с недружественными странами

ЦСР: товарооборот РФ и недружественных стран сократится в пять раз к 2030 году

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Объем товарооборота между РФ и недружественными государствами сократится в пять раз к 2030 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз Центра стратегических разработок (ЦСР).

Как отмечается в документе, за последние три года экономическое сотрудничество Москвы с указанными странами существенно ослабло. В том числе это касается товарооборота между державами, уточняется в документе.

По словам первого заместителя генерального директора ЦСР Татьяны Горовой, в 2021 году российские поставщики экспортировали в недружественные государства 55% от всего количество вывезенных за границу товаров. В свою очередь, на российскую территорию из таких стран было поставлено 26% от всего объема импортированной зарубежной продукции.

Согласно прогнозу центра, по итогам 2023 года на недружественные державы придется только 16% от всего российского экспорта. В то же время импорт составит 7%, говорится в документе.

«Ожидается, что в перспективе до 2030 года объемы международной торговли с указанными странами снизятся пятикратно», — подчеркивается в документе, предоставленном ЦСР.

Недружественными РФ странами признаны государства, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия. На данный момент в соответствующий список включены 49 держав, включая государства — члены Европейского союза (ЕС) и США.

Ранее товарооборот между Москвой и Пекином достиг исторического рекорда.

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