Тайвань ввел ограничения на экспорт 22 ключевых технологий

Тайвань опубликовал список из 22 важных технологий, экспорт которых в зарубежные страны может нанести ущерб интересам острова, сообщил Национальный комитет по науке и технологиям Тайваня. В этом списке содержатся оборонные, космические, сельскохозяйственные, полупроводниковые и информационные технологии в безопасности, пишет РИА Новости.

Ключевые технологии определены как те, которые могут серьезно подорвать национальную безопасность в случае их передачи за рубеж или использования враждебными силами за границей.

Комитет особо подчеркнул важность защиты полупроводниковых технологий, поскольку полупроводниковая промышленность Тайваня занимает лидирующую позицию на мировом рынке и имеет значительное влияние на экономическое развитие острова и его промышленную конкурентоспособность.

Цель создания списка ключевых национальных технологий заключается в обеспечении национальной безопасности, укреплении промышленной конкурентоспособности, защите коммерческой тайны, связанной с этими технологиями, а также предотвращении незаконного оттока ключевых технологий за границу, что может ущемить интересы Тайваня и его промышленности.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией были прерваны в 1949 году после поражения сил Гоминьдана в гражданской войне с Компартией Китая и их переезда на Тайвань под руководством Чан Кайши. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем были возобновлены в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны начали контактировать через неправительственные организации, такие как Пекинская ассоциация по развитию отношений через Тайваньский пролив и Тайбэйский фонд обменов через пролив.

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что цена военного конфликта на Тайване для мировой экономики может превысить $2 трлн.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.