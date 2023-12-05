Россиянам разрешат оплачивать налоги быстрыми платежами

Россияне получат возможность оплачивать налоги и сборы через Систему быстрых платежей (СБП) с использованием платежных ссылок. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на менеджера технологических проектов НСПК Никита Чухачев.

По его словам, НСПК совместно с Казначейством и ЦБ разрабатывают решение для проведения C2G-платежей, то есть расчетов граждан с госорганами. В частности, налогоплательщики смогут получать персональную платежную ссылку, по которой можно будет оплатить налоги и штрафы. Деньги при этом списываются со счета в любом банке-участнике СБП.

При этом подключение C2G-платежей будет обязательным для всех банков СБП, а вот использование платежных ссылок пока останется добровольным. Кроме того, ни НСПК, ни ЦБ не будут взимать комиссию за такие транзакции.

В середине ноября стало известно, почему россияне стали чаще платить через СБП. Согласно, исследованию повысить количество платежей почти на треть помогли стационарные NFC-таблички, которые начали массово устанавливаться на кассах магазинов. Они оказались удобнее в использовании, поскольку клиенту не нужно ждать получения персонального QR-кода для оплаты на терминале кроме того таблички поддерживают оплату по касанию, что так же оказалось удобным для покупателей.

Ранее Россия запустила переводы по СБП в пять стран.