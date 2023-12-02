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Стало известно о планах министра по госрасходам Ирландии возглавить МВФ

Bloomberg: министр по госрасходам Ирландии Донохью намерен возглавить МВФ

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Yuri Gripas/Reuters

Министр по горасходам Ирландии Паскаль Донохью рассматривает возможность возглавить Международный валютный фонд (МВФ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Донохью ведет предварительные переговоры по этому вопросу, однако еще никто не выдвинул кандидатуру на должность главы МВФ. Cрок полномочий действующей главы МВФ Кристалины Георгиевой истекает в сентябре 2024 года.

С 2017 по 2022 годы Донохью был министром финансов Ирландии. В июле 2020 он также был назначен председателем Еврогруппы. Как заявила Bloomberg его пресс-секретарь, Донохью «полностью сосредоточен на своей текущей работе и обязанностях». Он также планирует выдвинуть кандидатуру на следующих выборах в Ирландии.

В начале ноября экономисты Международного валютного фонда построили модель двух мировых торговых блоков, на которые может распасться мировая экономика. Один из них будут возглавлять США и Евросоюз, а второй — Китай и Россия. Между двумя объединениями не будет никакого взаимодействия, при этом конфликт на Украине не будет основной причиной распада на блоки.

Российские экономисты отмечают, что пока сложно указать, кому разделение мира на торговые блоки принесет больше пользы, так как блок Россия-Китай имеет большие запасы энергоносителей, редкоземельных металлов, а с включением в орбиту этого блока стран Евразии в США и Европе могут начаться проблемы с атомной энергетикой из-за нехватки урана.

Ранее экоактивисты чуть не сорвали выступление главы ФРС США на конференции МВФ.

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