СПБ Биржа решила получить лицензию для разблокировки активов за рубежом

Санкт-петербургская Биржа рассчитывает получить лицензию Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) и полностью разблокировать активы клиентов. Об этом сообщил генеральный директор площадки Евгений Сердюков, передает РБК.

По его словам, СПБ Биржа работает с командой международных юристов — специалистов по санкциям, чтобы разработать несколько разных сценариев разблокировки клиентских активов. Основной стратегией выбрано взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами минфина США.

Сердюков добавил, что биржа рассчитывает согласовать процедуру и получить разрешение OFAC на вывод активов в полном объеме. Кроме того, в ближайшее время СПБ Биржа сформирует стратегию возврата клиентских активов, ее этапы, приблизительные сроки будут раскрыты позже.

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