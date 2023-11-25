В ЦБ рассказали, как заработать на кредитке

Россияне могут получать дополнительный доход с помощью кредитной карты. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт управления платежных систем и расчетов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Наталья Демидова.

«У многих людей кредитная карта вызывает ассоциации с бесконечными долгами и бесконтрольными тратами. Однако, если действовать грамотно, можно не только не уйти в минус, но и приобрести дополнительный доход. Этот вариант подходит только дисциплинированным людям, у которых есть стабильные финансовые поступления», — сказала эксперт.

Чтобы получить дополнительный доход, надо разместить комфортную сумму на депозит под как можно больший процент и одновременно открыть кредитную карту с грейс-периодом, уточнила Демидова. Нужно расплачиваться картой и вносить платежи по ней до окончания льготного периода. За это время деньги на вкладе сработают в плюс, заключила эксперт.

Она добавила, что кредитная карта поможет также сэкономить в периоды акций и скидок на нужные покупки, но важно воздерживаться от импульсивных трат. По ее словам, выгода возможна только в том случае, если человек готов к строгому соблюдению финансовой дисциплины: брать не больше, чем может вернуть, и отдавать долг точно до завершения беспроцентного периода по кредитке. Если траты по ней превысят сумму, которая лежит на депозите, вместо получения прибыли придется уплатить проценты на сумму непогашенной задолженности.

По словам представителя ЦБ, следует выбирать кредитную карту с бесплатным обслуживанием или минимальной годовой платой.

«Следует также учитывать, что за платежи по кредитке в магазинах комиссия не взимается. А перевод с кредитки на карту другому человеку в другой банк, как правило, обходится до 6% от суммы операции. С дебетовой карты такой перевод будет в пределах 1-1,5% от суммы», — подытожила Демидова.

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