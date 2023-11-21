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В Словакии заявили о намерении продлить запрет на ввоз украинского зерна

Словацкие власти готовы продлить запрет на ввоз в страну зерна с Украины

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Efrem Lukatsky/AP

Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявил, что Братислава намерена продлить действующий до конца этого года запрет на ввоз в страну зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом, ссылаясь на выступление министра перед журналистами, сообщает ТАСС.

По словам Такача, в случае, если Европейская комиссия не решит проблему избытка в Европе дешевого украинского зерна, Словакия готова продлить запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины.

Словацкий министр заявил, что эта проблема была обсуждена с коллегами из стран Европейского союза и представителями руководства Еврокомиссии. Братислава поддерживает транспортировку украинского зерна через территорию ЕС в третьи страны по специальным транзитным коридорам.

Ранее сообщалось, что в Словакии дальнобойщики на час заблокировали в Вышне-Немецке проезд личных автомобилей к границе с Украиной, решив таким образом поддержать протест польских коллег, возмущенных послаблениями для украинских водителей большегрузов.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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