В Словакии заявили о намерении продлить запрет на ввоз украинского зерна

Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявил, что Братислава намерена продлить действующий до конца этого года запрет на ввоз в страну зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом, ссылаясь на выступление министра перед журналистами, сообщает ТАСС.

По словам Такача, в случае, если Европейская комиссия не решит проблему избытка в Европе дешевого украинского зерна, Словакия готова продлить запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины.

Словацкий министр заявил, что эта проблема была обсуждена с коллегами из стран Европейского союза и представителями руководства Еврокомиссии. Братислава поддерживает транспортировку украинского зерна через территорию ЕС в третьи страны по специальным транзитным коридорам.

Ранее сообщалось, что в Словакии дальнобойщики на час заблокировали в Вышне-Немецке проезд личных автомобилей к границе с Украиной, решив таким образом поддержать протест польских коллег, возмущенных послаблениями для украинских водителей большегрузов.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.