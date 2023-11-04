Сбер открыл исторический и современный офисы на выставке «Россия»

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ приступили к работе сразу два офиса Сбера — исторический и современный. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Они расположены в павильоне № 2 («Робостанция») возле фонтана «Дружба народов», в котором стартовала выставка «Сбер для человека. Для бизнеса. Для страны». Выставка продлится с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

«Интерьеры исторического офиса воссозданы по эскизам 1954 года, ведь павильон № 2 построен именно в это время. Форма сотрудников офиса в точности соответствует той, в которую одевались служащие сберкасс в 1954 году. В офисе собраны экспонаты из музея банка: кассовые аппараты, печатная машинка, сберегательные книжки, документы XIX–ХХ веков и многое другое. Воссоздано рабочее место служащего Сберегательного банка XIX века. Также в офисе расположен памятник первому вкладчику Сбербанка Николаю Кристофари», — говорится в сообщении.

Также посетители увидят и первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания 1886 года, в создание которого внес свою лепту Кристофари. При этом в историческом офисе можно получить популярные банковские услуги, а также оформить продукты компаний — партнеров Сбера.



В современном офисе акцент сделан на технологиях, цифровизации и искусственном интеллекте. При этом там представлен полный ассортимент умных устройств Sber и устройств умного дома.

Отмечается, что в офисах на выставке можно будет оформить дебетовую СберКарту в моментальном формате с уникальным дизайном, который разработан специально к событию. Также клиентам будут доступны карты с дизайнами Русского географического общества и Третьяковской галереи.

Экспозиция на выставке Сбера демонстрирует, как банк помогает человеку, отвечает его интересам и предвосхищает его потребности для блага всей России. Через призму собственной истории Сбер рассказывает историю всей страны на примере стремительного развития технологий, каждая из которых дает новые возможности.