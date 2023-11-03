Вице-премьер РФ заявил о последствиях отказа Европы от энергоносителей из России

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что самой большой загадкой XXI века останется отказ Европы от российских энергоносителей. Его слова в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме передает РИА Новости.

«Наверное, самой большой загадкой XXI века останется вопрос, почему Европа отказалась от своего главного конкурентного преимущества — надежного доступа к российским энергоносителям. Почему кто-то в Европе решил нажать на кнопку деиндустриализации?», — сказал Оверчук.

До этого глава «Нафтогаза» Чернышов предупредил, что контракт с «Газпромом», истекающий 31 декабря 2024 года, Украина продлевать не планирует. В основном газ через это направление покупает Венгрия и Словакия. В Будапеште пока не верят, что Украина добровольно откажется от денег за транзит, однако ищут пути доставки газа в обход Украины. Российский эксперт Юшков предупредил, что такое решение Киева приведет к росту цен на газ в Европе. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол также предупреждал, что в Европе этой зимой может наблюдаться значительный рост цен на энергоносители.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.