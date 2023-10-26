На Украине предложили альтернативу санкциям ЕС против российской нефти и газа

Бывший глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев в разговоре с IntelliNews предложил использовать против поставок нефти и газа из России антимонопольные иски вместо действующих санкций.

«Как могут европейские компании, играющие по правилам и отказывающиеся покупать дешевый газ у России, конкурировать с теми, кто игнорирует санкции? Они работают в коммерчески невыгодном положении. Облагая налогом российский газ, вы можете уравнять правила игры и сделать подобные хитрые сделки непривлекательными», — посоветовал чиновникам ЕС Коболев.

Он напомнил, что в практике Евросоюза уже было применение антимонопольного законодательства против поставок удобрений и металлов с Украины. Кроме того, отметил Коболев, ЕС подавал иски против крупных корпораций по типу Google и Microsoft. Бизнесмен выразил мнение, что против России подобные иски тоже могут сработать.

Также Коболев назвал еще одно преимущество использования антимонопольного законодательства: повышение прозрачности внутри Евросоюза и «защита честных компаний».

Ранее США ввели санкции против двух компаний за нарушение ценового потолка на российскую нефть.