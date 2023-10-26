Байден запросил у конгресса миллиарды на увеличение мощностей по обогащению урана

Администрация президента США Джо Байдена обратилась к конгрессу с запросом на выделение суммы в размере $2,2 млрд на расширение возможностей по обогащению урана для уменьшения зависимости от российских источников. Это указано в документе, распространенном Белым домом, пишет ТАСС.

Власти просят американских законодателей выделить $6 млрд на обеспечение «американской безопасности и энергетической независимости» на 2024 финансовый год (начинается 1 октября). Из этой суммы $2,2 млрд будут направлены министерству энергетики для расширения долгосрочных внутренних возможностей по обогащению низкообогащенного урана (HALEU, уран с обогащением до 20%). Уран необходим для разрабатываемых в стране малых модульных ядерных реакторов.

«Это приоритет для национальной безопасности, так как зависимость от российских источников урана создает риск для экономики США и гражданской атомной промышленности, особенно в свете конфликта России и Украины. Если не предпринять меры, Россия продолжит контролировать мировой рынок урана, что нанесет ущерб союзникам и партнерам США. Для успешной реализации этой инициативы также необходимо ввести долгосрочный запрет на импорт обогащенного урана из Российской Федерации в США», — заявили в Белом доме.

В последние годы Соединенные Штаты стремятся заменить российское топливо с высоким содержанием низкообогащенного урана для обеспечения работы своих модульных ядерных реакторов. В стране особую популярность приобретает идея разработки и использования небольших реакторов нового поколения. Однако разработчики новых атомных электростанций в США опасаются, что без достаточных поставок обогащенного урана им не удастся получить заказы на свои реакторы. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что страна должна прекратить направлять деньги в Россию за уран и другие виды топлива. Вашингтон работает над сокращением импорта урана из России путем увеличения собственных возможностей по его производству.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.