Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден запросил у конгресса миллиарды на увеличение мощностей по обогащению урана

Байден запросил $2,2 млрд на увеличение мощностей по обогащению урана

close
100%
Antonio Batinic/Shutterstock.com

Администрация президента США Джо Байдена обратилась к конгрессу с запросом на выделение суммы в размере $2,2 млрд на расширение возможностей по обогащению урана для уменьшения зависимости от российских источников. Это указано в документе, распространенном Белым домом, пишет ТАСС.

Власти просят американских законодателей выделить $6 млрд на обеспечение «американской безопасности и энергетической независимости» на 2024 финансовый год (начинается 1 октября). Из этой суммы $2,2 млрд будут направлены министерству энергетики для расширения долгосрочных внутренних возможностей по обогащению низкообогащенного урана (HALEU, уран с обогащением до 20%). Уран необходим для разрабатываемых в стране малых модульных ядерных реакторов.

«Это приоритет для национальной безопасности, так как зависимость от российских источников урана создает риск для экономики США и гражданской атомной промышленности, особенно в свете конфликта России и Украины. Если не предпринять меры, Россия продолжит контролировать мировой рынок урана, что нанесет ущерб союзникам и партнерам США. Для успешной реализации этой инициативы также необходимо ввести долгосрочный запрет на импорт обогащенного урана из Российской Федерации в США», — заявили в Белом доме.

В последние годы Соединенные Штаты стремятся заменить российское топливо с высоким содержанием низкообогащенного урана для обеспечения работы своих модульных ядерных реакторов. В стране особую популярность приобретает идея разработки и использования небольших реакторов нового поколения. Однако разработчики новых атомных электростанций в США опасаются, что без достаточных поставок обогащенного урана им не удастся получить заказы на свои реакторы. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что страна должна прекратить направлять деньги в Россию за уран и другие виды топлива. Вашингтон работает над сокращением импорта урана из России путем увеличения собственных возможностей по его производству.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий