Страны G7 рассмотрят несколько вариантов запрета на ввоз российских алмазов

На этой неделе страны G7 рассмотрят четыре версии возможного запрета на импорт российских бриллиантов. Об этом сообщают источники агентства Reuters.

По данным агентства, основной задачей предстоящих переговоров G7 станет выработка юридически корректного определения прослеживаемости алмазов, чтобы иметь возможность определять их происхождение.

Запрет со стороны G7 нанесет серьезный удар по российскому экспорту алмазов, так как страны G7 формируют 70% мирового спроса на бриллианты. Россия является крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов по объему, на ее долю приходится 30% таких камней. По данным источников Reuters, основные разногласия между странами G7 касаются места ввоза алмазов для проверки их происхождения, способов верификации российского происхождения, весовых порогов для камней и последствий нарушения правил.

Ряд участников G7 опасаются, что без согласования технических деталей к началу января не удастся ввести ограничения на российские алмазы. При этом Бельгия и Индия стремятся защитить свои алмазные центры в Антверпене и Мумбаи

В начале октября премьер Бельгии объяснил отказ от запрета на российские алмазы.

Ранее в России оценили планы Евросоюза ввести новый пакет санкций.