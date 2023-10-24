«Новые люди» не будут «саботировать» принятие бюджета

Фракция партии «Новые люди» в Госдуме поддержит проект российского бюджета на 2024-2026 годы. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер партии Алексей Нечаев. Политик добавил, что депутаты не совсем довольны уровнем финансирования социальной сферы, но не будут «саботировать принятие бюджета ради шумихи».

«Мы поддержим проект бюджета в первом чтении. Конечно, у нас есть вопросы к уровню финансирования образования и здравоохранения, поддержки МСП. Но мы будем решать их в рабочем порядке. Внесем поправки, чтобы сохранить на прежнем уровне расходы на борьбу с онкологией и паллиативную помощь, детский отдых, модернизацию школ и другие важные статьи. Все понимают, какие задачи сегодня стоят перед страной. И саботировать принятие бюджета ради шумихи просто неразумно», — сказал Нечаев.

В четверг, 26 октября, Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. Доходы федерального бюджета прогнозируются в размере 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей в 2025 году и 34,051 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,660 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно, сообщает ТАСС.

Представители фракций «Единая Россия» и ЛДПР высказались за принятие бюджета. В КПРФ и «Справедливой России — За правду» заявили, что выступают против.

Депутаты от партии «Единая Россия» занимают 324 места в Госдуме. На втором месте КПРФ — их представляет 57 депутатов. Фракция партии «Новые люди» в Госдуме состоит из 15 человек.

Ранее в Госдуме озвучили сроки рассмотрения бюджета.