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В России финорганизации обязали сообщать в рекламе максимальную ставку по кредиту

Финорганизации обязали сообщать в рекламе диапазон полной стоимости кредита

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Global Look Press

В России 23 октября вступила в силу норма закона, запрещающая банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только привлекательные процентные ставки. Об этом сказано в материалах Банка России.

Как сообщил Центральный банк РФ, нововведение касается как текстовых рекламных сообщений, включая публикации на сайтах и в мобильных приложениях, так и рекламы со звуком. Регулятор указал, что теперь финансовые организации обязаны указывать в рекламе своих продуктов диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых.

Согласно поправкам в закон «О потребительском кредите (займе)» и отдельные законодательные акты РФ, полную информацию о стоимости кредита необходимо отображать тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные проценты. Одни параметры не должны быть менее заметными, чем другие. Так потребитель сможет сразу увидеть, какие дополнительные платные товары или услуги он должен будет приобрести, чтобы получить деньги по более выгодной ставке.

Центробанк отметил, что данная норма позволит заемщикам обращать внимание на дополнительные условия кредитного договора и более осознанно рассчитывать свою финансовую нагрузку.

До этого генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев назвал три способа получения максимальной суммы кредита.

Ранее вступил в силу закон о цифровом рубле.

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