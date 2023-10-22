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МИД РФ потребовал отправки незаконно удерживаемых российских удобрений нуждающимся

МИД РФ: поставки российских удобрений нуждающимся по-прежнему заблокированы

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Денис Абрамов/РИА Новости

Страны, незаконно удерживающие российские удобрения, должны способствовать их отправке нуждающимся, заявили в МИД РФ Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В министерстве напомнили, что еще в прошлом году РФ выступила с инициативой передать заблокированные в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов 262 тыс. тонн минеральных удобрений. Но с того момента были совершены всего две поставки – 6 марта в Малави и 31 мая в Кению, другие же поставки — в Нигерию, Зимбабве и на Шри-Ланку — «пробуксовывают».

Москва рассчитывает, что в предстоящий период страны, незаконно удерживающие удобрения, «приложат все необходимые усилия для их своевременной гуманитарной отправки в беднейшие государства», подчеркнули в МИД.

Согласно статистике, в первом полугодии 2023 года Россия экспортировала удобрения на сумму не менее $6,6 миллиарда.

До этого газета Bild сообщала, что российские удобрения заполнили немецкий рынок, но одновременно с этим в Германии траты на их производство на фоне отказа от российского газа выросли на 150%.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.

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