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США резко снизили поставки микрочипов на экспорт

РИАН: США сократили экспорт микрочипов на 20% за год из-за перенасыщения рынка

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Depositphotos

Экспорт микрочипов из США за год сократился почти на 20% — до минимальных с глобального финансового кризиса $11,6 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

Причина — затоваривание рынка и ограничения на поставки в Китай, пояснил агентству аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. По его словам, сокращение экспорта вызвано падением глобального спроса на полупроводники. В 2021 году рынок перенасытился, и сейчас наблюдается затоваривание. К росту рынок пока не вернулся.

Основное падение пришлось на Китай — на 51% до 1,85 млрд долларов. Это связано с запретом со стороны США на поставки в Китай чипов последнего поколения. Доля Китая в импорте американских микрочипов упала с 33% до 13%.

Сокращают закупки и другие страны — Малайзия, Израиль, Япония. Компенсировать это не может даже рост импорта в ЕС. По прогнозу Дахтлера, восстановление экспорта США начнется не раньше 2024 года.

В конце августа США ввели ограничения на поставки чипов на Ближний Восток.

Ранее стало известно, как санкции повлияли на производство микрочипов в Китае.

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