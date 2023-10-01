Нидерланды остановили работу крупнейшего газового месторождения в Европе

1 октября прекратилась добыча газа на крупнейшем в Европе месторождении в нидерландском Гронингене. Об этом сообщает агентство ANP.

Месторождение Гронинген было обнаружено в 1959 году, а открыто в 1963-м. На пике здесь добывали более 50 млрд кубометров газа в год. Однако из-за землетрясений, связанных с добычей, в 2018 году было принято решение о постепенном снижении объемов и закрытии месторождения.

В июне власти Нидерландов решили полностью прекратить добычу газа в Гронингене с 1 октября 2023 года. При этом возможно возобновление работы месторождения в случае крайней необходимости, например, из-за холодной зимы.

Окончательное закрытие должно состояться только 1 октября 2024 года, следует из распоряжения властей Нидерландов. Оно требует одобрения парламента. Ранее в министерстве заявили, что предстоящей зимой все еще можно будет перезапустить месторождение для добычи небольшого количества газа в ситуации резкого похолодания, определяемого как несколько дней, в течение которых максимальная температура не поднимается выше 6 градусов ниже нуля. .

В середине сентября в Европе был зафиксирован очередной всплеск цен на газ.

Ранее стало известно, что российский экспорт СУГ может достичь исторического рекорда в 2023 году.