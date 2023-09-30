Великобритания подняла вопрос о пересмотре потолка цен на российскую нефть

Заместитель главы Минфина Великобритании Джоанна Пенн заявила, что Соединенное Королевство обсуждает с остальными странами Группы семи (G7) эффективность потолка цен на российскую нефть и возможность его пересмотра ввиду изменений на мировом рынке, передает агентство Reuters.

По ее словам, государства «Большой семерки» должны продолжать следить за эффективностью этого потолка цен.

«Мы должны думать о том, как мы можем убедиться, что мы рассматриваем, как могут изменяться ответные меры и, соответственно, как ценовой порог и политика должны изменяться в ответ на это», — сказала замминистра.

Как утверждает она, потолок цен якобы успешно позволяет сократить доходы Российской Федерации и увеличить для нее затраты на экспорт сырья, вместе с этим обеспечивая необходимый объем поставок на мировой рынок. Однако после введения ограничений на рынке нефти произошли изменения, а РФ смогла начать поставлять большую часть своего экспорта посредством российских или не связанных с Западом грузоотправителей, указала Пенн.

Она также заверила, что Британия привержена соблюдению введенных ограничений в отношении нефти из РФ, но вместе с этим обсуждает ценовую политику с партнерами, в частности, с США. Вместе с тем Соединенное Королевство постоянно отслеживает эффективность этой политики, заявила замминистра.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что Соединенные Штаты не планируют отказываться от ценового лимита на экспортируемые из России нефтепродукты на международным рынке.

Ранее Мишустин рассказал о состоянии нефтегазовой сферы РФ на фоне санкций.